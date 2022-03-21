中國駐美國大使秦剛今天表示，中國並未向俄羅斯提供入侵烏克蘭所使用的武器，但他也未明確排除未來北京採取上述行動的可能性。

秦剛接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，被問及中國是否會向俄國提供資金或武器援助，他回答：「中國向俄羅斯提供軍事援助的假消息已經出現，我們拒絕承認這種說法。」

他強調：「中國正向各方提供食物、藥品、睡袋和嬰兒配方奶粉，而非武器和彈藥。」

秦剛還說，北京正持續「推動和平談判，並敦促立即停火。」

針對西方國家屢次敦促中國公開譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行動，秦剛認為，這種做法「無濟於事。我們需要理性，我們需要勇氣，也需要良好的外交手腕。」

美國總統拜登18日透過電話告訴中國國家主席習近平，如果在戰爭期間，北京向莫斯科提供支援物資，就必須承擔「後果」。

分析人士則指出，如果北京向俄羅斯提供軍事支持，當前的跨大西洋對峙可能擴大為全球爭端，並導致西方國家與全球第二大經濟體激烈對抗，進而引發國際市場混亂動盪。（譯者：施施）1110321