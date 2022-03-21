【愛傳媒簡秀枝專欄】「普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」2月17日晚在國家音樂廳舉行，戰爭的陰影下，百味雜陳。曾留學俄國的鋼琴家葉孟儒，在揪心掙扎之餘，以波蘭作曲家蕭邦的《夜曲》，力挺烏克蘭，同時撫慰戰爭中受苦的所有人。

被認為是當代重要俄羅斯涅高茲（Heinrich Neuhaus）鋼琴學派承襲人的鋼琴家葉孟儒說，他從1991年待到1999年，遠赴莫斯科國立柴可夫斯基學院深造，歷經嚴格俄國鋼琴學派正規訓練與人生洗禮，前後達8年。這回俄羅斯攻打烏克蘭，讓他百感交集，他鋼琴老師瑙莫夫（Lev Nikolayevich Naumov）的妻子伊麗娜（Irina）是烏克蘭人，最近許多人詢問他立場，但對他來說，手心手背都是肉，都是早年造就他豐饒音樂路的貴人寶地，因此痛苦加劇，因此他獻上蕭邦《夜曲》，對戰爭中受苦的人們，表達心意。

蕭邦當年正是悲嘆祖國波蘭被強權所奴役，有感而發，葉孟儒回憶昔日鼎盛的俄國鄉園，感觸良深，然而音樂人能做的並不多，他透過琴鍵，為強權的蠻橫，表達悲憤，也悼念因戰爭喪生的所有生命以及破碎家庭。

蕭邦的《夜曲》，絲絲入扣，溫潤堅韌中，難掩悲悽與蒼涼，葉孟儒表情凝重，帶著微顫的音色訴衷曲，他時而皺著眉頭，茫然遠眺，時而緊閉雙眼，彷彿咬牙奮戰，為昨晚音樂會，增添更多的遊子懷思，與人道救援，令人動容。

17日晚的音樂會由新象主辦，力晶集團贊助，由三位台灣鋼琴家林冠廷、葉孟儒與嚴俊傑，以接力方式，挑戰普羅科菲夫的第一、二、三號鋼琴協奏曲，是少見的俄羅斯學派重量級的演出。

普羅科菲夫是俄國作曲家，生於烏克蘭，在一次大戰與二次大戰期間，革命與流亡，充斥他的成長歲月，動盪的大時代，也成為他創作的養分，佳作頻傳。既是絕頂聰明的音樂家，又帶著搞怪、頑皮個性，終生不變，因此在他的音樂裡，可以聽到該項特質，內心的澎湃激昂，深邃動人，是音樂界公認難以挑戰的境界，不只鋼琴曲困難，許多管弦樂曲也是，因此也成為實力派音樂人，急於攀爬挑戰的所在。

近兩年，役情已攪亂全世界作息，加上俄烏戰爭，對音樂圈的影響更大，原先有多位俄羅斯音樂家要前來台灣演出，但最後計畫都生變，讓人扼腕。不過，老天有眼，台灣優秀鋼琴家挺身補了外國音樂家來台演出的空缺。新象在發想構思音樂會內容，就希望以完整系列取目，為觀眾介紹音樂家作品。

台灣有很多很好的鋼琴家，過去苦無機會挑大樑，近兩年登上音樂舞台機會大增。尤其，台灣鋼琴家一代傳一代的成果，已然成形。葉孟儒和嚴俊傑都是內涵成熟、台風穩健的鋼琴家中生代，林冠廷則是傑出新秀，30歲的年紀，已經展現出老辣架勢，表現亮眼。

台灣樂壇首度以接力方式，演出普羅科菲夫的3首協奏曲，算是很難得的組合，份量足夠，令觀眾印象深刻。普羅科菲夫一生共創作了5首鋼琴協奏曲，第4與第5號，比較冷門，外界比較陌生，因此選擇比較常被演奏的前3首。

由於普羅科菲夫從小搞怪、叛逆，他的《第一號鋼琴協奏曲》，創作於1911年，當時他才21歲，天賦異稟下，運用了很多創新和聲，觸技曲式跳躍的觸鍵，創造出很多屬於自己的和聲語言，樂曲中，有抒情的旋律，但技巧艱難，展現了俄國人用生命面對音樂的特色，一出手就讓普羅科菲夫出實了新古典樂派的作曲家寶座。

當年普羅科菲夫《第一號鋼琴協奏曲》是在畢業完成，自己示範彈奏，馬上受到肯定，贏得首獎。《第二號鋼琴協奏曲》則是普羅科菲夫的摯友英年早逝，讓他在沮喪壓抑中完成，情深意重，果然餘韻裊繞。

而《第三號鋼琴協奏曲》則是普羅科菲夫到美國發展後，也經常巡迴演出，在更好的創作環境與演奏生涯中完成，曲風相對自信明亮，鏗鏘有力，是鋼琴競賽中常見的自選曲，是鋼琴新手的自我跨越的基本款。

《第二號鋼琴協奏曲》與《第三號鋼琴協奏曲》，被視為鋼琴協奏曲技術上最難攀登的頂峰，所有鋼琴家又愛又怕，心情複雜。

普羅科菲夫的鋼琴樂譜，常被形容是「兩隻手卻有三行譜」，而且是密密實實的音符，音階和聲，完全跳脫傳統的邏輯，跳躍式的音符，對鋼琴演奏者是相當大的挑戰，簡直神乎其技。

然而，俄國人處境多災多難，文化是他們精神的寄託，音樂更是柔軟的心靈沃土。20世紀初，許多俄國音樂人用生命在詮釋音樂，一來複雜心靈的寄情，再者因為彈奏得好，比較有機會走出國門，到國外演出，見識鐵幕之外的海濶天空，更可望過過更豐裕美好生活。因此，也讓那些看似深澀難演出的曲目，隨著俄羅斯音樂人的帶頭開路、詮釋、推廣，一直深植人心，倍受喜愛。

17日晚長榮交響樂團，在莊文貞指揮下，表現了鋼中帶柔的特色，經典曲目，優秀音樂人，加上近期俄羅斯的戰事話題，讓該音樂會更被凸顯。

作者為典藏雜誌社社長

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