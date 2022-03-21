又停電了！這次在台北。台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶今天(21)日凌晨2點05分發生無預警停電，瞬間全黑。中時新聞網電洽台電，證實這起停電事故是因為鳥類在電線桿上築巢，導致電線桿短路冒火花所引起。經搶修後於凌晨2點45分左右復電，影響戶數3000戶，影響時間約40分鐘。

實際上網檢測，供電已恢復正常。(台電網站)

台灣近期陸續發生數起停電事故，有人為因素造成，也有因為動物所引起。今天這起無預警停電發生後，在地鄉民哀鴻遍野上網求助。有網友直指「內湖路三段與金龍交叉口的電線桿冒火」、「停電前有聽到砰砰的聲音」，有民眾說「家裡酒櫃被跳電三次跳壞了」、「認證鄉下地方」、「終於輪到北部了」、「台灣野生動物都快被電絕跡了，這次換果子狸了嗎？」、「小動物鬆懈了」、「建議台灣立即大規模撲殺小動物」、「一定是中共派來的鳥」。

停電發生後，台電立即派員搶修，並於40分鐘後恢復供電，總計影響戶數約3000戶。對於近期各地停電事故引發各界關切，台電之前表示，針對鳥獸碰觸等外力，台電透過將空中線路包覆絕緣、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。台電指出，10年來配電系統停電事故已有顯著改善，停電事故件數及鳥獸碰觸導致停電事故件數，都有大幅度降低。