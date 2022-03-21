Zelensky: Failed Putin talks would mean a third World War

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他準備與俄羅斯總統普丁談判終結戰事。他並警告，如果和談失敗，俄烏戰爭恐將演變成「第3次世界大戰」。

烏克蘭總統澤倫斯基今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他準備與普丁談判終結戰事。他並警告，若和談失敗，俄烏戰爭恐將演變成第3次世界大戰。他強調，談判是解決俄羅斯與烏克蘭戰事的唯一方法，「如果不談判，我們無法結束這場戰爭。」，「即使我們只有1%的機會停止這場戰爭，也必須掌握這個機會，才有機會談判，才有機會和普丁談」。他警告「如果這些嘗試失敗了，將意味這會變成第3次世界大戰。」

俄羅斯與烏克蘭代表團的線上正式談判，今天將以視訊方式舉行。土耳其媒體報導，總統艾爾段的發言人卡林透露，俄烏停火協議有6項條款，其中4項相對容易達成共識，包括：烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。第5、6項條款牽涉遭俄兼併的克里米亞及頓巴斯地區未來地位，被認為最困難，可能得由兩國領導人會面決定。

另據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫19日針對談判一事表態，俄方希望對烏軍事行動能隨著雙方簽署一項關於安全問題的全面協議而結束，內容包括烏克蘭承諾保持中立地位。拉夫羅夫指俄方傾向於通過外交手段解決任何問題，普丁對此也同意。目前俄烏和平談判取得進展，但是美國阻撓烏克蘭接受俄提出的最低要求，他質疑美國「不希望烏克蘭與俄羅斯達成和平協議」。