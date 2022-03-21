黑海艦隊（Black Sea Fleet）副指揮官帕利（Andrei Paliy）在馬立波的交戰中陣亡

0830:烏克蘭副總理薇列舒克（Iryna Vereshchuk）周一說，烏克蘭不可能放下武器，放棄馬立波。據路透報導，她說，已告知俄方這項決定。

0800:土耳其曝俄烏接近達成協議

土耳其說，俄烏停戰談判已有進展，雙方「接近達成協議」。據半島電視台（Al Jazeera）報導，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說，當戰爭還在進行，烏克蘭平民喪生之際，自然不容易達成協議，但動能仍在增加，雙方接近達成協議。

0733:克宮限時要烏大城投降 俄海軍將領陣亡

俄羅斯國防部要求烏克蘭東南部大城馬立波（Mariupol）當局，在當地時間周一凌晨5點前投降。

據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，莫斯科說，要5點以前收到基輔對相關提案的書面回應，接著俄方就會在10點前開放人道走廊。此外，報導說，馬立波有6萬居民已「安全」抵達俄羅斯。

另一方面，兩名俄羅斯高級軍官說，黑海艦隊（Black Sea Fleet）副指揮官帕利（Andrei Paliy）在馬立波的交戰中陣亡。