國民黨主席朱立倫(左)、民眾黨主席柯文哲(右)。(資料照)

「藍白合」行不行？民眾黨選戰小組召集人蔡壁如直言，本想在南部推「在野大聯盟」，但因國民黨逐漸有人選浮出，機會已經不再。對此，台北市議員王鴻薇昨(20日)表示，在國民黨和民眾黨都非常艱困的南部地區，還不如由2黨的黨主席直接「御駕親征」帶動在野黨氣勢，朱立倫選台南市、柯文哲選高雄市，於民進黨才有震懾的效果。

關於藍白合的議題，王鴻薇指出，這陣子討論的非常多，但到目前為止，都是只聞樓梯響，不見具體的合作方式，尤其在艱困的南部地區，由蔡壁如提出南部「在野大聯盟」的概念，也只是高雄市兩黨要共推一位市長候選人，市議員的部分要結盟、討論如何禮讓席次，「這種格局，我認為實在是太過小鼻子小眼睛」。

王鴻薇認為，台南市國民黨現在有2組候選人，確實有一些爭議，與其在初選時就讓黨內產生紛爭，還不如由朱立倫主席親自出馬，高雄市如果柯文哲也出馬來選，在野2黨的黨主席，一個選台南、一個選高雄，一定可以帶動2黨在南部地區的選舉聲勢，甚至會產生外溢效果，在整個2022選舉能夠有更好的成績。

因此王鴻薇說，面對民進黨的顢頇無理，在野黨確實應該要有合作。但是藍白合如果談來談去，都是小鼻子小眼睛，談一些小讓利，互相覺得對方在吃豆腐，這實在沒必要，2黨的黨主席許真的可以好好考慮，在南部地區兩個人聯手合作，「強強聯手」這才有真正震懾和拉抬的效果。

此篇貼文曝光後，不到一天時間已有近500則留言，有網友表示，「希望合作」、「問題是他們都沒心」、「樂觀其成、悲觀難成」、「國民黨需要的是團結」、「兩民可以分，但國眾不易合」、「兩個都不會選」。