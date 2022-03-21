總統蔡英文昨（20）日參加「小英志工團春酒餐會」，致詞時她表示自己「每天都在算距離卸任還有多少天」，並解釋「不是我眷戀總統這個位子，而是我還有好多的事情要做」。

「小英志工團」成立於蔡英文2010年選新北市長時，不過一直到蔡英文連任總統後，接受採訪時說讓她最感動的人是「我的志工團」，這群人才首次浮上檯面。雖然其中成員來來去去，但就算沒有選舉時還是可以維持約200名左右的人數，這群志工不離不棄陪伴蔡英文已12個年頭，每年舉辦的餐會蔡英文也都會親自到場。

小英志工團今年的餐會在昨日舉辦，粉專「麵攤大叔」在臉書轉述蔡英文的部分致詞內容，指出蔡英文說自己每天都在算距離卸任還有多少天，但不是因為眷戀總統這個位子，而是還有很多事情要做。

蔡英文說，她始終記得當初勝選後說過的話，「當我離開總統這個位子的時候，我要留下一個更好的國家，給台灣！」