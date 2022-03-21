《日股》日本股市21日休市1天 07:372022/03/21 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢春分之日，日股21日休市1天，22日正常交易。 大立光股價重返2千元 完全填息 統一投信：股債市露曙光 #日股 #21日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲利爆發 330家股息創新高 04:102022/03/20 財經要聞 粵式火鍋一哥 撈王赴港IPO 04:102022/03/20 全球財經 聯邦銀 三大法人齊捧 04:102022/03/20 證券．權證 恐慌指數飆 首選永續ETF 04:102022/03/21 投資理財 《金融》市場多頭仍可望延續 成長型類股具投資潛力 07:572022/03/21 財經 證監會喊話 挺中企境外上市 04:102022/03/20 全球財經 寶德明係 蜜月行情可期 04:102022/03/21 證券．權證 物價飛揚 日銀堅不升息 04:102022/03/19 全球財經 批民進黨不抗議核廢水 李貴敏：竟還設資訊專區替日本洗白 15:412022/03/20 政治 震盪不斷 水電瓦斯穩健抗震 04:102022/03/21 投資理財 聯合國：330萬人逃離烏克蘭 難民逾千萬 04:102022/03/21 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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