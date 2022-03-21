刷實聯制刷出火氣！王姓女子去年到北市信義區宏泰交易廣場，要到裡面的全台最大「小7」便利商店消費，為了要不要刷大樓櫃台的實聯制條碼，與陳姓保全起爭執，雙方吵了3分鐘後，陳男認為對方是來「鬧場」，要讓大樓監視器拍下對方臉部，竟如拉橡皮筋般，用力拉扯王頭上的鴨舌帽，讓王差點站不穩，王憤而提告。台北地檢署依強制罪起訴陳男。

起訴指出，陳男原是北市信義區宏泰交易廣場保全人員，去年10月23日晚間7時16分，王走進宏泰交易廣場，要到該大樓內佔地百坪，號稱全台最大的「小7」烘焙複合概念店消費，由於大樓及超商都要刷實聯制，遂向在1樓櫃檯的陳男反應大樓及「小7」都有實聯制登記，易生混淆，結果雙方溝通過程中發生誤會而起爭執。

當天晚間7時19分，陳男突然用手拉扯王頭上配戴的鴨舌帽緣，如拉橡皮筋般，再用力放開，由於陳男出手拉扯力道過大，糗致王身體因而前後晃動，王事後報警提告，陳男也反控對方。

檢察官調查時，陳男坦承有拉對方的帽緣，但沒有強制犯意，陳起初辯稱他有告知對方若僅是去裡面的超商，不用掃他櫃檯的實聯制條碼，是對方無端跟他爭執，要他把櫃檯的實聯制立牌撤掉，他因該處是商辦大樓，不是公共場所，要對方把帽子拿掉。之後陳改口說，他是怕對方再來吵鬧，拉帽子是想讓攝影機清楚拍下對方畫面。

檢察官認為，雖然陳男因認為感覺被對方「針對」、「鬧場」，才會出手拉扯對方的帽緣，但他扯帽舉動已經妨害對方行使戴帽子的權利，具有強制罪犯意，依法起訴。