大S離婚3個月旋即宣布再婚，對象是20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄，婚訊曝光後男方立刻飛抵台灣，昨10天隔離期滿，一出關就直奔大S居住的豪宅繼續7天隔離，這天也是兩人睽違20多年的第一次見面，而大S再婚的消息引發熱議，不僅她本人受到關注，身旁的親友也被問了各種問題，其中，前婆婆張蘭先前被詢問時，總是展現高EQ與寬宏心態，但她昨天(3/20)開播卻疑似不演了，被問到大S的新婚夜，不禁脫口「誰笑到最後誰才是贏」，引發議論。

大S與舊愛具俊曄飆進度，還沒見面先成了夫妻，不少韓國網友都說韓劇這樣演的話會被罵，但他們兩個卻將人生活成了童話故事，相當浪漫，事實上大S對感情非常低調，宣布婚訊前，連S媽都不知道，還一度搞得不開心，而眾人都相當關注她前婆家的動向，汪小菲出乎意料放下了執著，發文祝福前妻幸福，連張蘭都公開表示不會搶孫。

大S去年與汪小菲正式離婚，時隔3個月又成人妻，有網友在張蘭開播時調侃：「孫兒要變成思密達啦(韓語常見的語尾)」，張蘭則淡定表示，網友比她本人還操心，但其實她覺得孫子成了什麼都不重要，「只要成人就行，成為一個健健康康的人兒就行」，至於眾人好奇大S再婚，汪小菲是否想把子女接回大陸照顧？張蘭則吐露單親媽媽過來人的心情，直言：「如果你婆婆把孩子強行拿走了，你願意嗎？」，覺得該設身處地去同理，「如果你的孩子，我生生地把他從你身邊帶走了，遠隔千山萬水，你願意嗎？咱們設身處地想一下！好嗎？」。

張蘭面對大S再婚的問題，過去一直保持著大方而貼心的態度回應，沒想到昨天開播，被提醒具俊曄出關，飛奔去跟大S「洞房」，張蘭突然改變了風格，脫口：「誰笑到最後誰才是贏」，被認為不演了且意有所指，眾人紛紛刷爆留言，張蘭見狀忙緩頰補充：「日子每天過得有滋有味就行了」。