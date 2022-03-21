藍鳥頭號猛將小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）新球季瘦身成功，他在1個月之內就減去22磅體重（10公斤），從原先的體重261磅（118公斤）減到239磅（108公斤）。小葛瑞洛的私人教練佛圖那（Jose Fortuna）貼出減重前後的照片，小葛瑞洛原本微凸的肚腹已經全部消下去了。

Everybody, please be seated.



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佛圖那推文：「感謝上帝給我這個機會與小葛瑞洛合作，我們只花費1個月就達到設定的目標，讓他從261磅減到239磅。」在大聯盟官網登錄的數據，小葛瑞洛身高6呎2吋（188公分）、體重250磅，減重後的239磅是他大聯盟生涯至今最輕盈的數字。

小葛瑞洛去年以48轟勇奪美聯全壘打王，聯盟MVP大谷翔平和他激烈追逐了整個球季，刷新亞洲球員最多轟紀錄，最後仍以46轟略輸給小葛瑞洛。大谷翔平的官方登錄數字是身高193公分、95公斤。

另一個參照對象是與小葛瑞洛同梯的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），美媒ESPN在兩人新秀時期的評價，小塔提斯超過小葛瑞洛，原因就是小葛瑞洛體重有點重。他們預測小葛瑞洛終的守備能力會提前退化，終將成為DH指定打擊。小塔提斯的登錄身高190公分、體重98公斤。

至於體重減輕之後的小葛瑞洛，他在春訓首戰的第一個打席就轟出全壘打，可以不必擔心他的火力下滑。小葛瑞洛還表示：「去年的我只是預告片，今年你們將會看到正片上映。」