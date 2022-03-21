提前變天，氣象專家吳德榮表示，今華南中層雲系通過，全台有局部短暫降雨的機率，明起鋒面南下，中部以北有雷雨，周三雨勢最大，全台有雨，同時北台灣氣溫下降，明後兩天下探16度，高溫剩下20度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日華南中層雲系通過，為全台帶來局部短暫降雨的機率，溫度部分，白天溫暖微熱、早晚涼，北部氣溫18至29度，中部18至31度，南部21至32度，東部19至28度。

吳德榮表示，明（22日）晨起鋒面南下，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫略降，稍轉涼。周三（23日）鋒面的厚實雲系移入，各地有局部陣雨，雨勢增大；北台灣低溫下探16度，高溫降至20度以下，整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降轉涼。周四（24日）下午起至周五（25日）降雨明顯減緩，但仍有局部短暫雨，氣溫回升。周五晚至周六（26日）下午為空檔，各地多雲時晴，氣溫續升、暖熱如夏。

吳德榮表示，周六（26日）晚起另一波鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨，氣溫驟降；周日、下周一（27、28日）各地仍受鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷。提醒春季冷、暖、晴、雨，變化頻繁，預報能力較其他季節降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新資料。