110年財報創下歷年新高的半導體檢測廠閎康(3587)今年業績可望更好，為因應客戶需求，閎康董事會決議資本支出達15億元，應用於各地實驗室添購設備計畫，隨著產能擴增，閎康今年獲利可望挑戰賺一個股本。

閎康為亞太區檢測分析龍頭廠，除領先業界，開發新型態分析技術之外，亦藉由產學合作深耕研發技術，確保閎康維持領先地位；閎康110年合併營收為33.61億元，創下歷年新高，合併毛利率35.88%，稅後盈餘5.86億元，亦創下歷年新高，每股盈餘為9.48元，較去年同期成長53.4%，連續二年獲利成長超過50%。

閎康董事會也通過盈餘分配案，其中資本公積配息3元，盈餘配息2元，合計配發現金股利5元，配息率超過50%，保留之資金將用於未來發展、貼近客戶增加產能，為未來做準備。

閎康前2月合併營收為5.64億元，年增22.83%，目前閎康各項重要設備利用率滿載的狀況下，公司決定將持續投入更大量的設備以滿足客戶需求。

閎康表示，由於5G、HPC及車用電子等相關需求持續增加，日前董事會通過未來將進行大規模資本支出，約新台幣15億元，主要用於各地實驗室添購設備計畫。

閎康規畫在台灣聚焦擴大MA產能，以服務先進製程客戶；在日本配合當地客戶需求，掌握先進製程及車用電子成長趨勢；在中國大陸受惠於第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求，滿足當地市場需求；隨著產能擴增，閎康今年獲利可望挑戰一個股本。