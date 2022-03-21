地緣情勢緊繃及升息周期啟動，使許多投資人擔心市場將進入長期修正。資本集團（Capital Group）認為，撇除地緣政治因素，以目前經濟狀況、企業獲利能力和利率水平來看，尚未出現系統性市場下跌跡象，可留意基本面較佳的成長型類股，有望在歷經修正後迎向轉機。

資本集團指出，依歷史經驗來看，在首次上調聯邦基金利率後的一段時間，股市往往會上漲。儘管貨幣政策趨緊仍可能帶來影響，但預計2022年美國經濟能維持2～3％成長。

而先前因升息等利空消息頻傳，聚焦在科技、成長型的投資標的面臨較大幅度的修正，甚至在加密貨幣等投機資產亦受到重創，反觀能源、金融和必需消費品等以價值股為主的股票表現較佳。

資本集團表示，隨著市場環境改變，投資者對企業財報的檢驗標準將越趨嚴格，不單只是針對成長型類股，而是所有資產類別都將被放大檢視。因此，並非是拋棄成長型的投資標的，而是要更留意企業的獲利品質，並避免對升息敏感且估值過高的企業。

資本集團進一步說明，目前市場偏好趨向本益比較低企業，不少優質的成長型類股已浮現甜蜜買點，挑選能實現長期獲利成長的成長型企業，將更有機會脫穎而出。從歷史績效也可察覺獲利是箇中關鍵，只要基本因素優於預期，高估值企業便可持續攀升。

鑒於物價仍維持在高檔，聯準會緊縮貨幣時間表勢必將如期進行。資本集團認為，聯準會不太可能重蹈上個升息周期的覆轍，導致資產價格暴跌。雖然目前預期通膨將持續更長時間，使聯準會可能被迫採取更激進的緊縮周期。

不過，歷史經驗顯示緊縮貨幣政策及升息雖會對股票估值造成下行壓力，但對市場水平的影響取決於獲利成長及抵銷本益比倍數收縮程度。對主動式投資者而言，透過由下而上對企業進行深度研究分析，將更有利發掘成長與價值兼具的投資標的。