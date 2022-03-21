上海迪士尼今日起暫時關閉。（圖／取自上海迪士尼度假區微博）

上海迪士尼度假區昨晚發佈公告，表示鑑於目前疫情防控情勢，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）於今日起暫時關閉。上海迪士尼將繼續關注疫情防控進展並諮詢相關部門的指導意見，恢復運營時間一旦明確，將及時告知。

上海迪士尼表示，對在此期間受到影響的各位遊客深表歉意，並制定了相關票務的退改細則：持有2022年3月21日或之後的上海迪士尼樂園門票的遊客，可以在未來六個月內、且上海迪士尼樂園恢復運營後任選一天到訪上海迪士尼樂園；如因故在未來六個月內無法到訪的遊客，可以進行退款。此外，上海迪士尼度假區對2022年3月13日（含）及之後依然有效的年卡進行10天有效期的順延。

上海19日新增509例新冠本土確診病例，創下單日新高。上海街區近日大範圍封閉並進行核酸檢測，光是18、19日2天的採樣人數就達到2100多萬人次。