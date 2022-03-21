今日凌晨2時05分內湖成功路五段至金龍路一帶，發生無預警停電，沒想到今早新北市新店區安坑一帶也發生無預警停電，網友在網路發文酸，「這次不知道又是哪隻動物造成的？」台電表示，上午7時20分因饋線斷路器跳脫，導致祥和路、安祥路、安康路、 安一路、建業路、北宜路一帶共5097戶停電，因安康二次變電所線路故障導致饋線跳脫，預計上午10時恢復供電。

一名網友在網路上PO出台電網站畫面，指新店區停電原因為線路設備故障。（圖／翻攝自我們是新店人!! 靠北靠木，新店好黑特）

一名網友在PTT八卦板抱怨，家住新店區安祥路一帶，一早7時21分就停電，並大酸「是哪隻小動物又犧牲了自己嗎？又或者是誰去剪電纜？」另一名女網友也在新店臉書社團《我們是新店人!! 靠北靠木，新店好黑特》PO出台電網站停電資訊，7時23分接獲停電資訊，已派相關人員搶修，停電原因為線路設備故障，預計於9時25分復電。

對此，台電表示，因饋線斷路器跳脫，導致新北市新店區祥和路、安祥路、安康路、 安一路、建業路、北宜路一帶共5097戶停電，第一時間於7時24分復電446戶，後續陸續復電2677戶，目前剩餘1974戶停電，同時緊急派員前往現場搶修，調查事故原因。