1名少女因爸爸早逝，10多年來與媽媽相依為命，媽媽的男同事為了照顧她們，經常拿錢資助母女倆，但隨著少女長大，長得亭亭玉立的她，卻引來媽媽同事色心，他利用每週2次到少女家裡探望關心的機會，趁與少女獨處之際，藉口幫忙按摩卻對她猥褻。少女受不了對方獸行，去年鼓起勇氣向老師求助。台北地檢署認定，該男子猥褻少女26次，依26個強制猥褻罪起訴他。

據調查，被害少女的父親早逝，她從小與母親相依為命，生活過得並不寬裕，母親的同事看在眼裡，不捨母女倆因家中男主人過世，頓失經濟支柱，因此相當照顧母女倆，這名暖男每周二、五定期會去探望母女倆，經常拿錢資助母女，金援長達10多年，母女倆也感念對方的照顧。

但隨著小女孩逐漸長大成荳蔻少女，幾年時間出脫得亭亭玉立，而長期資助她家的暖男看在眼裡，已悄然將昔日的關懷愛心，轉變成獸慾色心，他難掩對少女的情慾，利用每週固定2次探望她及媽媽機會，趁媽媽還沒回到家，家中只有少女獨處之際，對她上下其手。

男子藉口少女上課辛苦，為她按摩，卻用膝蓋強壓她的雙腳，伸手撫摸她的下體及胸部，少女因長期接受對方經濟上的援助，不敢反抗，只能壓抑內心苦楚，被他猥褻數十次。直到去年，少女終於受不了長期遭猥褻的煎熬，向學校輔導老師請求協助，老師驚聞此事，立即向學校通報並報警處理，案件才曝光。

檢察官調查時，男子坦承他只有在2020年5至7月，少女就讀高中一年級下學期，尚未升至高二期間，曾有2次「不小心碰觸」。但檢察官不信，認定若以男子每周二、五固定會去少女家，2020年5月1日至7月31日止共13週，依每週2次頻率估算，總計有26次猥褻犯行，依26個強制猥褻罪起訴他。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。