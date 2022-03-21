俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界擔憂大陸對台灣是否也會全面入侵的憂慮，對此，幾位媒體人在政論節目中提出，大陸看到俄羅斯的前車之鑑後，可能不會全面性攻台，但可能會尋之前俄羅斯入侵克里米亞模式，對台發動局部性戰爭，拿下離島金門和馬祖，藉以觀察台灣和美日的下一步動態。

資深媒體人尚毅夫18日在政論節目「新聞面對面」上表示，烏俄戰爭給台灣的體會是，俄羅斯想要烏克蘭跟大陸想打台灣的想法是一樣的，只是在地理位置和戰略環境上，台灣比烏克蘭相對有利些；其次，大陸也在看歐美怎麼打這場戰爭，並從中去學習歐美的成功，俄羅斯總統普丁的失敗。

尚毅夫指出，大陸看到俄羅斯全面性入侵烏克蘭，歐美所採取的反制策略，因此北京要全面性攻打台灣可能性降低，可能改跟台灣打一場局部性戰爭，那時台灣要怎麼處理？且美國會為了大陸侵略台灣一個離島，而發動全面制裁大陸嗎？

而同台的資深媒體人黃創夏指出，戰略與國際研究中心（CSIS）曾經開過一個研討會，認為大陸會在2027年攻打台灣，劇本叫做「金門保衛戰」，並預估那時仍是民進黨執政，到時執政的綠營政府要怎麼處理，且民進黨對金門的態度一向是大家所關心的，若民進黨選擇不救金門，那大陸是不是就可以繼續擴張勢力範圍。黃創夏直言，美國連這樣的想定都在想了，他認為台灣也應該要思考應對方式。

另一位同台的資深媒體人陳東豪也直言，普丁進攻烏克蘭前就是先拿下克里米亞，當時烏國完全沒有辦法，只能默認，那時歐美的制裁，也沒有讓普丁嚇到。陳東豪直言，北京假定要拿下金馬，目的就是看準台灣無可奈何，另外，也是要看執政黨，假設那時還是民進黨執政，會不會因此而垮台，可是這沒有答案，只有到時候台灣的民心士氣才知道最終的選擇。