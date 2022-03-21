健策(3653)公布2021年財報，全年稅後盈餘為11.96億元，年增19.59%，創下歷年新高，每股盈餘為9.88元，俄烏戰爭引發上游原物料價格飆漲，健策部分供應商近期已調漲報價，健策亦計畫於第2季到第3季漲價反應成本，展望今年，健策總經理林錦隆表示，今年營收可望較去年成長，毛利率可望維持水準。

健策產品主要為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架四大產品，受惠於公司在客戶端產品滲透率提升，健策2021年業績表現亮眼，2021年合併營收為88.01億元，年增28.57%，為歷年新高，營業毛利為27.58億元，年增38%，合併毛利率為31.34%，年增2.14個百分點，營業淨利為17.1億元，年增52.83%，稅後盈餘為11.96億元，年增19.59%，亦是歷年新高，每股盈餘為9.88元。

健策深耕均熱片領域，近幾年客戶數量穩定增加，公司經過多年努力，終於拿下國際大廠均熱片訂單，預期今年第2季到第3季發酵，為營運再添新動能。

在ILM部分，健策是唯一可以提供ILM與均熱片的廠商，近幾年ILM產品隨著伺服器出貨量穩定成長，公司預估，今年可望有樂觀成長。

在車用水冷散熱模組及導線架方面，健策預估，今年兩項產品均會較去年成長。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，雖然目前大園二廠稼動率約30%，但因均熱片訂單持續增加，健策預估2023年將達滿載，公司也規劃興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

為因應客戶訂單需求，健策近兩年均是高資本支出，預估今年資本支出將達12億元，主要是用於替新客戶和新製程添購設備。

健策前2月合併營收為15.72億元，年增32.98%，俄烏戰爭引發上游原物料價格飆漲，健策部分供應商近期已調漲報價，健策亦計畫於第2季到第3季漲價反應成本。

林錦隆表示，今年營收可望逐季成長，全年營收可望比去年好，再創歷年新高，毛利率亦可望維持水準。