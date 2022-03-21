美國新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），年僅25歲就憑著精緻外表、高䠷身材以及招牌厭世顏爆紅，與同樣是超模的姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一同在伸展台上發光發熱。但近日貝拉哈蒂德卻在受訪時，承認自己從小就對於外貌相當自卑，因此曾在14歲時做過整形手術，如今回想起來相當後悔而引發熱烈討論。

根據時尚雜誌《Vogue》專訪的內容，貝拉哈蒂德被問到姐姐吉吉哈蒂德對她帶來的影響時，她提到自己出身於名人家庭，除了約旦裔爸爸穆罕默德哈迪德（Mohamed Hadid）是當地知名的地產大亨外，媽媽則是8、90年代風靡全美的性感超模約蘭達佛斯特（Yolanda Hadid），加上超模姊姊吉吉哈蒂德亮麗甜美的外表，使她從小就經常被拿來跟姊姊比較，甚至還被形容成「比較醜的妹妹」，因為她沒有姊姊的一頭金髮，個性也不如她外向、受人喜愛，因此久而久之貝拉也開始懷疑自己，產生強烈的焦慮、不安全感以及憂鬱，為了改變當時的狀態竟在14歲時接受了隆鼻手術。

不過，貝拉在受訪時也坦言，對於當時的決定感到相當後悔，認為「應該保留祖先給的鼻子，將來它們會自己長大」，至於許多人質疑她跟13歲時的照片長得不一樣，懷疑她在臉上多處動刀，對此她則無奈地表示「我很確定你們現在應該也和13歲長得不一樣吧？」直接否認傳聞，並透露自己雖不反對整形，但知道施打填充物並不適合自己。

不過報導一出後，許多人都將箭頭轉向她的父母身上，外界認為一定是約蘭達偏愛「金髮碧眼」的西方女孩既定印象，而使貝拉產生偏差的想法，甚至指控她試圖抹去女兒外表上的中東特徵，意外在網路上引起爭議。