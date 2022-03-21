一輛載鑄鐵塊的營曳引車，今天上午行經西濱快速道路南下梧棲段時，疑因天雨路滑及及重心不穩造成翻覆，真正肇事原因由警方調查中。（民眾提供）

41歲的邱姓男子，今天上午6時許，駕駛滿載錫鐵的營曳引車，行經南下台中市梧棲區西濱快速道路台61線時，疑因天雨路滑及及重心不穩，造成翻覆於西濱快速道路上；清水警分局獲報後，立馬前往協助處理，邱男手部輕微擦傷受傷，營曳引車右前車頭撞損側翻，全案正由警方協助處理並調查肇事原因中。

警方指出，今天上午6時21分，台中市梧棲區西濱快速道路台61線發生曳引車翻覆的意外，邱男駕駛營曳引車行經西濱快速道路南下155.7公里處；因載運錫鐵疑因天雨路滑及重心失穩，營曳引車自行翻車，幸未與他車發生事故。

警方表示，意外發生後，邱男手部輕微擦傷受傷，經酒測並無酒精反應，營曳引車右前車頭撞損側翻，真正肇事原因尚待警方進一步調查中，警方預計上午10時30分前排除恢復通車。

警方呼籲，駕駛行駛該道路務必保持車距，並注意車前狀況，以維護用路人安全，全案正由警方協助調查處理中。

一輛載鑄鐵塊的營曳引車，今天上午行經西濱快速道路南下梧棲段時，疑因天雨路滑及及重心不穩造成翻覆，真正肇事原因由警方調查中。（民眾提供）