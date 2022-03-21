金鐘視帝龍劭華去年9月赴高雄拍戲，突然在下榻處陷入昏迷，被發現後報警，但救護人員抵達時他已失去生命跡象，事後相驗釐清死因為因病過世，享壽68歲，身後留下愛妻、兒子和在演藝圈剛開始發展的女兒陳璇。

龍劭華突然逝世，讓外界無不震驚心痛，據《鏡週刊》報導，原本他們一家人住在桃園蘆竹的百坪社區大樓，如今龍劭華過世半年，傳出這戶豪宅預計出售，女兒陳璇解釋，因家裡如今只剩媽媽住，家人生活圈又多半在台北，「實在不需要這麼大的空間」，因此決定售屋搬家。

陳璇透露，目前已經在看房子，至於家裡東西的整理，龍劭華生前留下的衣物，多半已分送給親友，自己就挑了幾件留念，她從小被爸媽當掌上明珠寵愛，跟爸爸感情很好，坦言對於爸爸的離世，至今仍難以接受，訪問時一提到爸爸，陳璇臉上笑容就立刻消失，神情變得黯淡，坦言：「我不能多想一秒鐘，這樣無預警，真的沒法承受」，也吐露其實媽媽也難以接受，但還是得獨自處理爸爸的後事，讓做女兒的心疼又佩服，「她一直很堅強」。

據悉，龍劭華走得突然，過世前沒交代任何事，倒是陳璇回憶起曾問爸爸：「你怕死嗎？」，他一派瀟灑表示：「走了就走了！」，而他生前一直不斷在拍戲工作，是家裡的經濟支柱，如今驟然離世，家中經濟是否還OK？陳璇則表示跟哥哥都能照顧自己，「媽媽比較辛苦」。

如今一家人決定賣掉原先住的桃園豪宅，陳璇透露打算搬到台北，正在找坪數小一點的房子，這樣可能自己跟媽媽、哥哥能住一起，據悉，當年龍劭華是賣掉位於北市的別墅後，轉買桃園蘆竹的這戶豪宅，目前房屋的市價約3千多萬，而他身後沒留下房貸問題，可台北物價畢竟比較高，要找到合意的物件可能不太容易，目前龍劭華的家人就是一邊整理、丟棄東西，一邊找新屋。