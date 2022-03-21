最萌的不速之客！一名女網友分享，她與男友先前去牽機車時，才發現有隻可愛的虎斑貓睡在安全帽裡，可愛的畫面曝光後，讓一大票網友全融化，引起不少網友分享被貓咪睡過機車的經驗。

一名女網友在社群平台《Dcard》有趣板發文，稱自己日前準備與男友出發去吃晚餐，兩人前往機車停放處，男友打開後車廂，準備拿起掛在掛勾上的安全帽，卻發現安全帽沉甸甸地，甚至還動了一下，仔細一看才發現安全帽「長」出一隻可愛的虎斑貓，男友見狀又氣又好笑，原PO則被眼前的狀況逗得捧腹大笑，直說貓咪實在太會挑睡覺的地方。

虎斑貓爽爽地睡在安全帽裡，被逮個正著。（翻攝自Dcard）

透過圖片可見，原PO男友的白色半罩式安全帽開口朝後掛著，在深色鏡片之下，隱約可見到一隻咖啡色的虎斑貓，舒服地窩在圓形的安全帽內裡，睜著圓滾滾的眼睛無辜地盯著鏡頭，彷彿在怨懟原PO打擾牠休息。

不少網友都遇過擅自睡在機車上的貓咪，有的抱在一起睡，還有的睡到翻肚。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，可愛的畫面立刻引起網友熱議，不少網友紛紛在留言區分享機車「吸引」貓的照片，有的貓在腳踏墊上蹲著，有的則是睡到翻肚；還有其中一名網友表示，光陽機車的「雷霆S」系列特別容易吸貓，曬出自己先前遇上2隻貓咪抱著睡在他的機車腳踏墊，自嘲「人家睡路邊都有人抱，我有床睡卻只能抱床桿」。