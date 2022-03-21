台中一名公車司機18日因下車買午餐，遭到公司記過處分。有網友將消息轉貼在《爆怨公社》發文痛批，檢舉人沒人性，難道不知道司機路線兩端點都很難買飯？不少網友也在貼文下憤怒表示：「投訴人沒餓過肚子嗎」、「司機也是人，不用吃飯嗎」、「有人可以把檢舉人找出來嗎？我也想每天檢舉他」。

據了解，台中市1名公車司機18日中午11時許下車買午飯，遭乘客檢舉讓整車的人等10分鐘，經公車業者調閱監視器後，發現司機花3分鐘的時間領餐，確實有違規紀錄，故對該司機記過處分。

1名網友將公車司機因買飯遭處分的消息，轉貼在臉書社團《爆怨公社》，並憤怒發文寫下；「那位檢舉的乘客，是不是不知道司機停靠的終點站是沒有便當店、小吃店可以買飯吃的！行車記錄器是停3分鐘，而你說是停10分鐘，你活得跟樹懶一樣慢」。

貼文一出，引發眾多網友共鳴大罵：「吃飽太閒，連這個都要投訴，投訴人沒餓過肚子嗎？不擔心萬一司機血糖過低，開車很危險喔」、「買個便當而已就檢舉真是的，難道檢舉人也不用吃飯嗎」、「司機也是人，不用吃飯嗎，難怪現在司機這麼缺人」、「檢舉人差那三分鐘怎麼不搭計程車，是錢不夠多還是太摳巴」、「這台公車路線兩端點都不好買便當」、「然後再來靠X沒司機，靠X班次減少」、「希望檢舉人上廁所沒衛生紙」、「有人可以把檢舉人找出來嗎？我也想每天檢舉他」。