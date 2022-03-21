女星李佳穎以甜美外型和清新氣質，深受大批粉絲喜愛，尤其是李佳穎凍齡的不老童顏，完全看不出她已經39歲，親民的李佳穎昨（20日）更曬出運動玩自拍，只見她身穿開深U小背心運動，隱約露出有料上圍，而她臉蛋不僅零細紋，還氣色紅潤，不科學美照讓網全看傻眼。

照片中，李佳穎身穿淡綠色運動裝，中空裝設計讓她白嫩美肌全都露，其中，李佳穎的運動背心豪開深U，讓她有料上圍若隱若現，而李佳穎運動後氣色相當紅潤，淡淡粉粉的蘋果肌相當迷人，不科學的是李佳穎臉蛋零細紋，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，凍齡神顏完全看不出她已39歲。

李佳穎運動萌照吸引女星熊熊大讚是：「史上最凍齡的女子」、安心亞也驚呼：「事業線很長」，Lulu則反問：「要奪嫩啦你」，Youtuber董仔直說：「哇哇哇哇～～噴鼻血了啦～可以下次見面這樣穿嗎」，網友也紛紛留言：「最近看綜藝大熱門才知道，你39歲...太扯啦啦啊啊」、「怎麼揮汗後臉紅的妳又更年輕」、「很漂亮但我的雙眼 不知道要放哪裡」。

李佳穎因當年在餐廳打工被詹仁雄發掘，還曾參與《我猜我猜我猜猜猜》的笑顏美少女單元冠軍，李佳穎出道後積極往戲劇發展，接連交出《米可，GO！》、《粉愛粉愛你》、《莫非，這就是愛情》、《長不大的爸爸》等作品，近年在綜藝也有不俗表現。