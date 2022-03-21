生醫基金近一個月以來呈現逆勢反彈，來自於民眾醫療剛性需求帶動下，生技醫療類股利多題材一波波，包括大型藥企併購商機、臨床實驗數據公布、新藥上市銷售動能，都成為生醫股價成長催化劑，法人看好生醫基金中長線前景，可望成為全球升息趨勢下的防禦投資主流。

近一個月生技醫療基金報酬率在3%以上包括：新光全球生技醫療基金、凱基醫院及長照產業基金、野村全球生技醫療基金等。

俄烏戰爭持續籠罩下，上周NBI指數卻自3月15日起連續3天上漲，反彈迄3月17日止共上漲7.37%，相較科技股受高評價拖累，新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為，生技醫療股進可攻、退可守，隨第二季醫學會議召開，中小型生技股臨床數據陸續公布及新藥上市，均有機會帶領股價再衝一波；中大型製藥企業，則主要著眼在公司擁有充沛現金流量；隨美股回穩下，併購潮有望再起，併購題材也有機會成為股價催化劑。

根據Lipper統計，國內投信發行的「主動型」生技醫療基金短線績效表現不俗，近1周截至3月16日止，在那斯達克生技指數、MSCI世界醫療保健指數表現翻正下，國內11檔生技醫療基金也止跌回穩，全數維持正報酬佳績，若拉長時間來看，以近1年績效表現來看，則是新光全球生技醫療基金表現最佳，績效達13.08%，表現居第二、三的凱基醫院及長照產業基金、景順全球康健基金、近1年績效亦有7.6%以上報酬水準。

游信凱研判，對生技醫療產業來說，影響產業的最壞情況已過，接下來進入第二季起，全球將陸續召開大型醫學會議，市場資金關注重點，將著重在具創新技術的生技公司，相關實驗臨床數據表現，及癌症新藥、罕見疾病、精神用藥等新藥上市後的銷售動能。

而大型製藥企業，今年股價表現亦不俗，游信凱仍看好擁有充沛現金的大型藥企，在舊產品專利斷崖影響下，2022年滿手現金的大型藥企併購意願提高，生醫併購鎖定的對象，主要針對創新技術的生技公司，例如基因編輯、RNA藥物、細胞療法等創新技術企業為主，預估2022年相關被併購企業，股價還有機會再展一波攻勢，生醫併購利多題材仍可期待。

至於醫材類股，則明顯受到全球地緣政治風險升高影響，在原物料成本增加及供應鏈缺貨疑慮下，成本增加影響後續股價表現，不過，人們對醫療的依賴度及剛性需求仍在，對於醫療院所來說，手術需求因全球疫情獲控制後開始回升，受低估的醫療股，也有機會展開落後補漲。