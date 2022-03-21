俄羅斯入侵烏克蘭，引發世界各國憂心大陸是否會對台動武，對此，日本媒體TBS電視台19日在Youtube分享該台記者去年12月底在北京街頭的街訪當地市民，對於兩岸是否會有武力衝突，大多受訪的北京人都認為，兩岸不應該開戰，不過大陸是否會和美國發生衝突，受訪的北京民眾看法則有分歧。

一位北京老爺爺接受TBS記者採訪時表示，兩岸應該是和平統一，且在台灣的2300萬人都是中國人，中國人不打中國人；至於美國和大陸是否會發有武力衝突，這位老爺爺認為不會，因為現在美國實力不行，且中國現今在國際上影響力增加、朋友也多。

另一位中年女性接受採訪，也認為兩岸不會打起來，有此想法還有另一位受訪的年輕女性，直言站在老百姓的角度想，兩岸不應該開戰；一位年輕男性受訪也指出，兩岸當然不能開打，可對於大陸和美國是否會有武力衝突，他則認為，有必要可以打一下。

不過，一位年輕男性接受採訪則表示，他看了很多新聞後，認為兩岸可能會開打，至於美國和大陸是否會發有武力衝突，這位年輕男性認為，中國發展這麼久了，是時候向世界展現實力了。