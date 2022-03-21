「小皇帝」詹姆斯20日面對巫師轟下38分，超越「郵差」卡爾馬龍成為歷史得分榜第2，儘管詹皇賽後訪問強調自己更重視的是湖人輸球，他卻狂發52則社群媒體動態慶祝自己達成生涯里程碑，甚至他還放話，「我可不是得分好手！」

「我這個來自阿克隆市的小孩，當前內心激動情緒難以言表，真的感激不盡！」詹姆斯昨天賽後在IG發布動態表示，「我熱愛著比賽，且願意為了比賽付出一切，史上得分排行榜第2，但我可不是一名得分好手，這是我超級火燙的發聲！」

詹姆斯生涯打到目前為止，平均每場可以拿下27.1分、7.5籃板及7.4助攻，就算本季已經來到37歲的高齡，詹皇的表現卻持續火燙，只要他可以保持健康下去，追逐史上得分王「天勾」賈霸並非不可能，可惜湖人本季戰績卻很不理想。

詹姆斯的妻子薩瓦娜也在第一時間發文祝賀，「只能讚嘆！史上得分第2。」詹皇也回應，「感謝你，我的皇后。」就連庫茲馬、波普兩名前隊友也恭賀他，庫茲馬發推表示，「歷史第2，卻絕對不會止於第2。」波普也說，「很高興能在這個歷史時刻當面獻上祝賀。」