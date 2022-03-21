女星劉品言近期因在夯劇《華燈初上》中飾演「花子」一角而再度爆紅，不少人對於她自然的演技讚賞有加，也讓她再度登上事業巔峰。而穿搭風格一向簡約、保守的她，昨（20）日晚間卻突然在社群平台上曬出一系列「半裸辣照」，讓網友看了直噴鼻血。

劉品言昨日晚間在臉書及IG上，突然PO文表示「我國二的時候就出道，少女時期當偶像時一舉一動被所有人放大，對自己沒什麽自信。後來我去法國念書之後，發現每個文化的審美觀都不同，才開始放鬆，開始欣賞自己的美」，接著強調「你根本不用在乎別人怎麼看你，只要自己舒服就好。只要對自己的身體有所付出，一定會有回報。你的回報，就是身體會變成你喜歡的樣子」同時曬出一系列照片。

照片中，除了她穿著黑色馬甲緊身洋裝以及側面高衩至腿根的性感禮服外，還公開了多張只用大衣遮住前面，背部整片全裸的性感辣照，而照片雖皆黑白濾鏡處理展現藝術感，但劉品言結實的手臂與背部肌肉線條，還是讓不少人感到相當驚艷。

原來，這是劉品言接受時尚雜誌《Vogue》所拍攝的「女人身體特輯」，攝影師利用角度與光線遮住三頭肌與小腿肚，以最自然的方式呈現出劉品言最真實的模樣，而演藝圈好友及網友們看到後也直呼「太美了」、「好美的身材曲線」、「做自己喜歡的角色」、「堅持做自己」、「喜歡你自信的美」、「每一張都好看」、「完全不用修好嗎？這才是最真實呈現自己，自信美的方式，非常漂亮」。