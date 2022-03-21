立法院日前備查衛福部開放日本福島食品相關修正案時，立委鄭麗文批執政黨防疫不力害死800多條人命，與衛福部長陳時中當場槓上，事後鄭麗文臉書鄰遭網友灌爆。對此，前衛生署長楊志良昨(20日)在臉書發文表示，「麗文對陳時中指控只是剛剛好」、「現在福島核食的過程又重演了一次，想害台灣絕子絕孫，陳時中為什麼會惱羞成怒，鄭麗文一點也不牽拖」。

楊志良在臉書的發文中談到，民進黨想把八百條人命算在對岸身上，但是面對疫情變化當前，政府存在的目的就是守護人民健康，即使面對不可測的病毒，有爭議的問題食品，保持透明、開放、負責的態度，這是歐美政府起碼的標準，但台灣政府卻做不到，「相信絕大部份官員都想把事情做好，站在人這一邊，但主事者如果只想迎合政客、迎合黨意，為自己創造政治資本，我認為這是陳時中炸鍋的原因」。

楊志良指出，每一個國家條件不同，執行業務當然有機密，但如果保持透明大方態度，讓人民知道如何保護自己，這不是新冠病毒給台灣最好的教訓嗎？「官員也不用偷偷摸摸，更不用指責別人牽拖。沒有透明度，更沒開放心胸接納別人的意見和協助，我從800條生命中看見主事者的無能，我也看見現福島食品開放過程似乎又重演一次」。他說，福島食品本來就是科學問題，讓專業發揮力量，日本產品台灣人也都不會排斥，但絕對不用委曲或容許一絲絲疑慮，來犧牲人民健康。

最後，楊志良更再次強調，「台灣絕子絕孫不是未來式，而是進行式。綠委們，如果不爽就來辯論吧！本人可以一對十，甚至全部的綠委及綠媒」。該篇文章曝光後，引發網友爭論，有人認為「謝謝楊署長的勇氣」、「台灣最有良心最有GUTS的歐里桑加油」；但也有人說「不要蹭阿中部長的聲量」、「又再放屁啦」。