業內消息，韓國電動車電池大廠LG Energy Solution(LGES)與跨國汽車製造集團Stellantis將在加拿大安大略興建新的電池廠。據悉，雙方可能會在23日發布此合作訊息。

由於加拿大政府積極招商綠色能源相關產業，LGES與Stellantis才會前去安大略設廠。另外，新電池廠預定第2季破土開工，2024年初可望投產製造。不過，因雙方相當低調，故才遲未正式宣布此計畫。

2021年10月，LGES與Stellantis曾表示，會在北美地區尋址建立電池製造工廠，為旗下有著名品牌Jeep以及Ram的Stellantis提供足夠電動車電池。同時，2030年之前，LGES產能目標將再提升40%。

對地主加拿大而言，安大略省6月即將進行大選，現在招來這麼個綠色大咖，不僅可以增加當地就業機會，同時執政黨也可增加選舉籌碼。

近幾個月以來，汽車製造業者以及電池製造商之間紛傳策略聯盟。同時，大部分工廠都落腳在北美。專家學者指出，主要是配合拜登政府綠色車輛相關政策，去美國建廠可享有不錯的建廠優惠。

至於LGES競爭對手韓國三星SDI也於2021年10月與這家全球第4大車商Stellantis簽署一份備忘錄MOU，將在美國建造一座電池工廠，計畫到2025上半年，年產能應可達23GWh。

同時，日本Panasonic正在美國建立一家新廠，可為特斯拉以及潛在電動車商供應電動車電池。而早在2021年9月，福特汽車與韓國SK Innovation就曾宣布要斥資114億美元，在美國田納西州以及肯塔基州興建1家組裝廠以及3家電池工廠。