國泰金(2882)公布3月國民經濟信心調查結果，由於烏俄戰爭增添不確定性，景氣展望指數走低，同時，國際股市震盪，股市樂觀情緒下滑。今年持續面對通膨問題，民眾對於物價上漲感受指數為2012年6月以來新高。

國發會最新公布的1月景氣對策信號從紅燈轉為黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；國泰金3月調查顯示，烏俄戰爭令全球經濟成長不確定性升溫，景氣展望指數由上月2.8下降至-0.2，現況指數走低至由上月2.3下降至-1.7；民眾薪資上漲預期指數由上月9.2滑落至8.4，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩由上月0.6回揚至10.8；在房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-3.1上升至-1.3，為2014年10月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

主計總處估計2022年經濟成長4.15％，這月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.36％，低於2月的3.38％，82％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；在物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至由2月91.9上升至93.3，為2012年6月以來新高。

烏俄戰爭導致全球局勢緊張，市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響，全球股市加劇震盪。3月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由上月8.4走低至8.1，風險偏好指數則由上月14.4微幅上升至15.0。