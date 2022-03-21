本周三台鐵企業工會會到立法院陳情抗議，並希望交通部退回《台鐵公司條例》草案，交通部長王國材表示，工會可能不太了解，像調薪國營公司就是比照公務人員，根本不需要寫進公司條例中；宿舍也不可能收回。

立法院交通委員會今（21）日審議《鐵路法》修正提案並備質詢，王國材會前接受媒體聯訪提出上述表示。

王國材說，看到台鐵企業工會提出5點訴求，包括工會抗議安全改革沒有放在公司條例裡面，但王國材再次強調，安全改革都在進行；第二，工會要求未來公司化之後調薪，要寫在公司條例，但事實上國營公司調薪就是按照公務人員調薪方式，像這次公務人員調4％，國營公司就是調4％，並不需要特別記載；第三，工會覺得未來宿舍會收回，王國材說這個不可能，因為現在都是職務宿舍，這是營運部分，不可能收回。

王國材表示，工會對於自己的訴求可能沒有十分了解，本周四也有公聽會，到時可以溝通說明。

媒體也問到台鐵票價會不會調漲？王國材說，台鐵現在正在改革，安全跟營運改革是重點，尤其準點還沒做到，如果這時把調整票價當作改革的一部分，民眾沒辦法接受。但他也強調這不代表台鐵票價不會漲，而是做完改革之後，某個適當時間「該反映就會反映」，希望台鐵安全跟營運改革要讓民眾有感才調票價。

此外關於清明連假交通，王國材說，由於清明連假這次以掃墓為主，交通部對於地方道路透過跟高速公路資訊連通，尤其「高速公路1968」App可以規劃旅行時間，請大家多利用。「高速公路1968」App時間非常的準，只要輸入兩個交流道時間，看一下省道資訊，可以預估何時出發比較順暢。

另有媒體問到桃園國際機場剪電纜事件後的改善措施，王國材說首先過去對臨時工身分查核比較沒有做到，現在要求所有進入關鍵基礎設施，包括工作人員、承包商、臨時工都要嚴格處理，尤其臨時工比較嚴重，因為最近缺工，所以臨時工比較多。第二，桃機中央車道過去是開放空間，包括美食街食材、工程材料等各個運補都從這邊走，過去比較是對車子的管理，像是停車場管理，現在要加強對關鍵基礎設施的人的管理，目前24小時都有保全在現場。第三就是關鍵基礎設施的韌性，這次讓大家發現機場天花板居然那麼容易接近，未來相關防護措施要做到。