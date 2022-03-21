新冠肺炎疫情未歇，近期出現數起感染源不明傳播鏈，其中與婚宴、餐會足跡相關的民眾就破千人。台北市長柯文哲談話時突然指出「下個月疫情會大反撲」。妻子陳佩琪昨也發文表示，指揮官陳時中日前在立院毋須動怒， 拿出數據就好，BNT破局不後悔、立委質詢800多條人命沒檢討，不知亡者的家屬聽了有何感想？被問及是否感覺2人都在馬後炮，陳時中今回應「不會啦，不會啦，只是事後的見解比較多」。

柯文哲昨分享台北市後疫情時代產業數位轉型政策與推動時，突然表示「下個月疫情會大反撲」，現場頓時鴉雀無聲。陳佩琪昨則針對陳時中上周在立法院動怒一事發表感想，表示每個家屬對親人都是懷抱希望的，指揮官說BNT破局不後悔，立委質詢800多條人命，沒檢討，只見立委臉書被灌爆，所以這些人死都是應該的？不知這些亡者的家屬聽了有何感想？

陳時中今出席立法院衛環委員會時針對柯文哲說法表示，這段時間各種預測都有。至於陳佩琪的貼文，他沒仔細看，但當時的BNT的商業談判破局，第1個原因是說沒有完全授權，第2個是因國內冷鏈設備沒有那麼多，很難去買那樣的數目，最後就是價格無法接受。媒體詢問是否感覺這對夫妻都在馬後炮，他則表示，「不會啦，不會啦，只是事後的見解比較多」。

近期婚宴、餐會本土疫情延燒，立委陳明文18日參與千人宴後，昨脫口罩參與聚會。針對此案是否開罰，陳時中表示，要看看脫口罩的時機是否符合我們的要求，自主健康管理期間應儘量避免公共交通工具或是不特定接觸。

對於這期群聚的感染源，陳時中表示，指標個案還是第1名確診的寵物店員工，其Ct值為11.4，還是以這為方向，疫調還在持續進行中。至於有專家擔憂接下來可能會有大批莫德納打不完，他表示目前沒有收到訊息，但是AZ是有一部分量大的可能會打不完。