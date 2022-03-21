美國賓州大學跨性別泳將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）的爭議之旅告一段落，她在大學聯賽NCAA女子自由式100碼決賽只拿到8位選手中的最後一名。總結莉亞湯瑪斯在500碼拿下冠軍，200碼獲得第5，100碼位居第8，表現愈來愈差。無論如何，她摘得500碼金牌的時候就已經締造NCAA一級賽事的歷史，成為首位鍍金的跨性別選手。

“I’m not a vet but I know what a dog is.”



A clash of views as Lis Thomas races ahead at the NCAA 500 freestyle prelims. pic.twitter.com/X9J5yzmozd — Madeleine Kearns (@madeleinekearns) March 17, 2022

雖然有國家政策護航，但外界輿論對莉亞湯瑪斯並不友善，她面臨強烈的反對聲浪，包括女權主義者金妮（Kellie-Jay Keen），以及女子網球傳奇人物娜拉提洛娃（Martina Navratilova）的批評。娜娃暗指莉亞湯瑪斯的優勝不能直接視為女子選手的成績，金妮則在現場和另一位看客爭論，影片獲得140萬次觀看。

金妮拒絕稱呼莉亞湯瑪斯為女性，「他和泳池裡面的其他女孩有一樣嗎？他沒有男性器官？你有卵巢嗎？我是個女人，那不是個女人。」對方質疑金妮不是生物專家，金妮說：「我也不是獸醫，但我可以分得清什麼是狗。」針對莉亞湯瑪斯的惡毒批評從未間斷，網友諷刺說，如果有一天海豚進化到認為自己是女人，牠們可以參賽嗎？

曾拿下奧運男子田徑金牌的變性人詹納（Caitlyn Jenner）認為莉亞湯瑪斯沒有拿出全力，在後面兩個項目放水以減小外界反彈。有個女選手的家長Felipe Delgado推文表示，這一切不是莉亞湯瑪斯的錯，她完全是依照規定取得參賽資格，真正的問題在於當權者無所作為，他們不敢做出正確的決定。