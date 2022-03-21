長榮上周宣布減資6成，將退還每股現金6元給股東，加上配發18元現金股利，合計每股將發出24元。未料此事卻讓長榮股價出現重挫，16日盤中更一度殺至跌停，顯示市場目前並未看好長榮的減資決定，即使如此，有本土法人認為，長榮股價大跌是遭到錯殺，並給出355元的驚天目標價，引起網友們熱烈討論，有網友揪盲點直嗆是出貨文，「運價開跌，市場回歸正常機制，也沒所謂真正的moat來維持高檔營收。」

本土法人發布報告力挺長榮，強調如果長榮在減資後立刻辦現增或私募，主管機關不可能會同意，長榮是市場誤解造成錯殺，且4月之後航運季節性轉強，7至10月更是產業旺季。

除此之外，若長榮擔心未來營運，應會囤現金而非發現金，減資將讓長榮籌碼不再凌亂，接下來會是航運三雄中船隊最大但股本最小的公司，因此相當看好長榮後市，開出目標價355元，並給出優於大盤的投資評等。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為洗籌碼等於洗散戶，抬高目標價的說法是出貨文，「出貨文，運價開跌，市場回歸正常機制，也沒所謂真正的moat來維持高檔營收」、「本土法人也一直賣啊，笑死」、「投顧先拱後殺不意外啊，超級航運週，噗」、「海運新聞連發欸，很怕沒人接？」

不僅如此，有網友認為，長榮宣布減資的時機敏感，散戶永遠是最後才知道，操盤時一定要仔細拿捏，「大股東怎樣都賺，散戶你們好自為之」、「作多比成本，大股東們持有成本根本0」、「散戶就韭菜啊！漲跌還不是看主力外資要不要拉」、「籌碼乾淨後，上漲對散戶有什麼用。」