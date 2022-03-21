公視台語台南部製作中心確定落腳高雄！日前史哲副市長及公共電視陳郁秀董事長一同會勘高市圖總館小劇場，視察台語台南部製作中心預定地，未來打造為專業電視攝影棚，在高雄製作各種類型節目。市長陳其邁對公視表達歡迎及感謝之意，表示從擔任立委時期，即支持與協助推動包括客家電視台、原住民族電視台、以及公視台語台建台，也對將高雄打造成為媒體港的潛力深具信心，如今公視台語台在高雄設置南部製作中心往前邁進，為高雄「聽台語、說台語、用台語」與產業人才群聚，營造更優質的環境。

公共電視陳郁秀董事長、徐秋華代理總經理、盧彥芬董事今日前南下高雄踏查台語台南部製作中心預定地點，史哲副市長熱情陪同，隨後由公視台語台呂東熹台長說明台語台南部製作中心設置在高雄的提案，已通過公廣集團董事會與立法院的審議，目前已緊鑼密鼓規劃場地裝修及進行相關設備採購，力拚111年9月順利開錄節目。

圖說:史哲副市長（左1）與公視陳郁秀董事長（左4）、徐秋華代理總經理(左2)會勘市總圖文創會館周圍環境(文化局堤供)

史哲副市長表示，高雄其實從2006年就開始積極爭取公廣集團南部台，希望能夠平衡南北的媒體資源，更能提升南部影視製作的產業實力，也讓南部學習相關領域的學子們有更多發揮專才的機會，而公視台語台作為台語優質節目的重要推手，在資源匱乏及大環境都相對艱辛的狀況下，依然堅定步伐、不斷地扎根及推廣台語節目，感謝公視確定將台語台南部製作中心設址在高雄這一重要的台語重鎮，長期以來，我們更是極力爭取，這不僅是高雄長期發展影視政策的延續，更是讓影視產業結合亞洲新灣區5G AIoT實驗場域能夠真正成形，推動更多全新的影音發展的無限可能。

圖說:史哲副市長(左起)與陳郁秀董事長、徐秋華代理總經理暢談對於公視台語台南部製作中心來將打造高市圖總館小劇場為專業攝影棚，讓表演場域與影視呈現無縫接軌(文化局堤供)

公視台語台自108年7月開播後，節目皆在台北錄影，為平衡南北資源，並為南部發聲，公視規劃籌設南部製作中心，多方踏勘南部縣市，而高雄擁有山、海、河、港等豐富自然景觀，交通網絡便捷，各節點易達性佳；人文、城市樣貌多元，日常生活中民眾運用台語比例高，環境條件渾然天成，高市府積極爭取並提供最佳場地，經與公視進行無數次的現勘、溝通，最終擇址進駐高雄市立圖書館總館二期文創會館，在二期會館設置製作中心辦公室、新聞攝影棚，更結合圖書總館小劇場既有設備整頓成為專業攝影棚，讓表演場域與影視呈現無縫接軌。將既有資源極大化，讓公視能夠進駐最適合的場地。未來公視台語台將接高雄地氣，產製優質作品，強化產學合作，跨業並結合在地文化產業，逐步形成影視音聚落。

一直以來，高雄不間斷推動影視政策，長期支持影視產業發展，史哲副市長說明，高雄隨時都做好準備，提供優質建設，讓公廣集團有最佳的製作環境，也期盼公廣南部台設置在高雄亞灣區，也延續2006年在高雄成立公廣南部台之初衷，呼應南部各界人士殷切期盼，未來透過5G AIoT實驗場域讓影視發展多元連結，同時提供南部年輕影視人才更多機會。