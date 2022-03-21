泰國一名父親日前帶著女兒到涮涮鍋店用餐，點餐時因為沒有足夠的錢，因此決定讓當天生日的女兒一個人吃，自己則在門口等她，但女兒堅持要一起吃，不然就不用餐，僵持不下父親只好帶女兒離開，老闆娘得知情況後，立刻攔住父女倆，不僅免費提供餐點，還準備小蛋糕給女童，影片曝光後暖哭網友，超過20萬人按讚。

綜合泰媒報導，泰國一名父親19日下午1點左右，帶女兒去旺占縣一間火鍋店吃飯，點餐時父親跟女兒說，「我沒有足夠的錢，妳在裡面吃，我在外面等妳。」但女兒拒絕，堅持要父親陪她一起吃，否則她就不吃，父親拗不過，只好帶女兒準備離開店家。一旁員工聽到，立刻跑去告訴老闆娘，老闆娘趕緊走出來攔下2人，表示要招待他們吃飯。

老闆娘後來跟這名父親聊天，得知當天是女童生日，便偷偷請員工到附近的蛋糕店買小蛋糕，在餐點最後插了蠟燭送上，讓父女倆非常感動，父親忍不住說「如果孩子的媽媽也在就好了」，父女倆不斷向老闆娘和員工表達感謝，吃飽後2人還在店家門口緊緊相擁，過一陣子才離開。

店家監視器影片曝光後，短短1天吸引超過20萬人按讚、8萬多人分享，許多人看了都覺得很感動，還有人希望可以捐款給他們，但老闆娘說，這名父親很謝謝大家的關心，但他不希望受訪，也婉拒大家的捐贈。