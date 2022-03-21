【愛傳媒特約記者吳思賢報導】政大雄鷹籃球隊在3月20日再度拿下UBA年度冠軍！政大新版校歌轟唱小巨蛋！

政大雄鷹這次籃球隊衛冕賽，從一開始就引起全校師生的熱烈關注，曾經擔任傳播學院院長的林元輝教授也在臉書公開表示，20日晚上的比賽，是他生平第一次到現場觀看球賽，而且「十足欣慰」。

林元輝教授說，他欣慰的原因，一來是雄鷹籃球隊創立至今不過五年，就得冠軍再衛冕。林教授特別指出：「低我五屆外交系系友姜豐年先生奉獻心力財力和其優質團隊用心管理的功勞。」除此之外，雄鷹在政大組隊得成，林元輝教授在傳播學院院長的任內，也獨異各院全力支持，所以冠軍衛冕讓他與有榮焉。

六年前，政大體育室主任王清欉教授帶著姜豐年先生得力助手孫秉宏先生拜會政大各院系，請求招生名額保障體育優秀類，當時許多學院都婉拒。當時擔任傳播學院院長的林元輝教授，徵得大學部陳儒修教授兼副院長的同意，第一年先給一個名額試水溫，錄取王詠誠，王詠誠也很爭氣，跟得上傳院的功課，所以第二年起加碼每年開放三個名額。

雄鷹籃球隊全隊現在14名隊員，傳院學生就占了9名（本有10名，廣告四的曾于豪已經率先加入PLG職業隊）。林教授高興表示，「可說沒有傳院學生，雄鷹籃球隊就不成軍。」

林元輝教授說，當初想法是新聞產業不景氣，短期內也不看好，加上感覺運動產業遠比新聞產業興旺，也是社會上的熱門產業，遠景可期。政大傳播學院每年可招大學生220名，「分三名專納體育優秀學生，堪稱餘裕。」而且日後這些學生不打球了，仍有體育或運動傳播領域可發揮；體育或運動傳播也是傳院師生可開發的沃野，研究、教學、就業皆然，可惜前此沒有志趣飽滿的人才。林教授認為每年提供區區三個員額培養，對傳播學院絕對有利，「支應雄鷹籃球隊員額，利人也利己，何樂不為？」

林教授說，當時孫秉宏先生也傳達姜先生創隊的理念：「隊員不能只會打球，學業也要跟上，品德也要修養」，這正合林教授的希望，樂意爭取運動好手來加持傳播學養，日後開拓體育或運動傳播領域。

林教授說，很高興現有9名傳院隊員功課都跟得上，「隊長林彥廷的普通心理學成績甚至高達99分，凌駕心理系本科生，感動任課教師。」第一屆已畢業的隊員王詠誠暨應屆要畢業的李允傑都錄取了傳播學院碩士班。傳播學院碩士班也保留了一個名額，專門招收體育優秀類考生，「實即為雄鷹隊員有志學術者保留蹊徑。」

曾經擔任傳播學院院長的林元輝教授說，現在的政大傳院已經是HBL主力球員升學的首選，累積數年，於體育或是運動傳播領域可望開花結果；另一小喜：傳院學生跳啦啦，再不愁只有飛兒沒有底層壯漢；校運拔河比賽，也可免強徵女生下場，傷人玉手。

林元輝教授更表示：「大快我心的，非僅政大雄鷹衛冕UBA年度冠軍，更有我退休前兩年致力最深的政大新詞版校歌堂堂流唱現場，歌詞「實踐民主法治是我們的使命」取代了黨國舊詞「實行三民主義為吾黨的使命」；還有「維護自由人權是我們的責任」取代了「建設中華民國是吾黨的責任」。