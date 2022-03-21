女星林萱瑜外貌清新甜美，有著小陳妍希的稱號，在大學時期就頻繁登上PTT表特版，演出友台八點檔《天之驕女》收穫大票粉絲，社群擁有近60萬的超高追蹤量，不定期向粉絲分享日常，日前她發文配上一張暴哭過後的照片宣布，雖然內心十分恐懼，但她已成功穿上耳洞，讓她非常高興。

林萱瑜20日在FB發文表示，身體會暈針，「所以我害怕自己身體不適超越怕痛，30歲，終於完成這輩子都在害怕的事，我有耳洞了！！！！！」她談及有辦法克服暈針跟店員有關，當被得知會暈針後，對方說了句「那不要揉耳朵好了」因為對她而言，揉耳朵這件事會增加恐懼。當店員說出不揉耳朵，她瞬間覺得有人懂她。

林萱瑜穿上耳洞後暴哭(圖／林萱瑜 FB)

林萱瑜說到，店員的服務過程都很細心溫柔，「在極度害怕之中有找到一點安全感」所幸最終完成內心願望，隨後她也謝謝陪同她到現場的男性友人韓宜邦，她打趣說「雖然他一直都在笑」還提到在《天之驕女》扮演她妹妹的曾智希「無法陪我來她遠端也在笑」曾智希則在回文打出一連串的「哈哈」，見狀她憤怒回擊道「停止！」互動相當逗趣。

該篇貼文上傳過後，粉絲紛紛對她道喜「恭喜你突破自己」、「萱瑜姐姐很棒，克服了」、「妳很勇敢，終於可以戴耳環了」、「哭成淚人兒。但也完成了想做的事清單之一」還有許多人向她叮嚀傷口的處理，「要照顧好耳朵傷口喔，這是關鍵」、「穿耳洞那剎那真的很緊張⋯⋯比打針還恐怖。傷口要好好顧哦」