俄羅斯持續入侵烏克蘭，有台灣「護國神山」之稱的台積電也加入制裁俄羅斯，宣布停止向俄國供貨，美媒披露，晶片斷供將讓俄國科技發展受到重挫，恐會影響先進武器、5G和AI的發展。此事引起網友們熱烈討論，有人表示，晶片被封鎖影響還是很大的，像俄羅斯的前身蘇聯在晶片領域曾領先全球，後期卻輸美國很多就是這個原因。

根據《華盛頓郵報》報導，美國總統拜登對俄進行全面經濟制裁，並切斷其高科技產品進口，重創俄擴充軍事設備或航太產業能力，分析台積電加入制裁至關重要，因俄羅斯設計、用於軍事安全的Elbrus晶片，正是由台積電生產製造；《華爾街日報》則指出，俄羅斯少了高階晶片，欲發展5G和機器人的雄心將受到阻礙，雖然該國約7成晶片來自大陸，但主要用於低端科技和工業，對俄軍事安全無太大幫助。

網友認為，「晶片被封鎖影響還是很大的，像蘇聯衛星輸美國很多就是這個原因」、「研發武器要跑一堆模擬，沒最好的超級電腦要怎樣跑」、「做超級電腦模擬彈道，研發的階段會用到」、「主要是飛彈跟各種導航、追蹤、鎖定吧」、「就算飛彈本身沒裝，系統也要裝晶片」、「生產現有的武器，不需要先進的晶片，但研發更高科技需要」。

早在俄羅斯的前身蘇聯時期，美國就已經開始了晶片制裁，當時蘇聯要發展核武器，又想要便宜、簡單穩定的晶片，所以選擇了電子管技術，結果美國出現了英特爾、德州儀器等晶片公司，讓蘇聯徹底在晶片上輸了。蘇聯解體後，俄羅斯則重新投入對電晶體的研發。