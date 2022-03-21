低軌衛星在本次烏俄大戰中，意外成為亮點，烏克蘭馬斯克力挺下，透過星鏈(Starlink)低軌衛星，持續與全球聯繫，也無疑對低軌衛星在全球做出最正向的宣傳，昇達科(3491)手握前三大低軌衛星客戶，今年在低軌衛星訂單貢獻下，全年營收將挑戰25億元，今日起更揮軍全球最大太空衛星會議暨展覽Satellite 2022，爭取曝光國際版面，今股價強勢開高，一度大漲逾6.5%，股價最高達177元，子公司芮特-KY(6514)也跟漲逾3%，除昇達科家族外，低軌衛星國家隊成員躍登(3138)也上漲逾2.5%。

昇達科今年低軌衛星貢獻將大幅成長，目前全球低軌衛星的領先廠商SpaceX、Oneweb、Amazon、Telesat均是昇達科客戶。昇達科將參加今(21)日美國參與全球最大太空衛星會議暨展覽Satellite 2022，盼藉由國際大展，增加能見度，爭取更多訂單機會。

全球最大太空衛星會議暨展覽SATELLITE 2022於今(21)日至3月24日在美國華聖頓特區(Washington DC)登場，展覽分為七大主題進行，主辦方也邀請多達250位專家到場參與，包括國際四大低軌衛星營運商，SpaceX總裁兼營運長格溫·肖特威爾(Gwynne Shotwell)、OneWeb執行長尼爾·馬斯特森(Neil Masterson)、Telesat總裁兼執行長丹尼爾·戈德堡(Daniel S. Goldberg)，以及亞馬遜的柯伊伯計畫(Project Kuiper)之代表。

2022年被定位為低軌衛星商用服務發展元年，國際主要營運商持續布建「星系」，用戶規模的成長將帶動相關聯網終端需求，昇達科是目前臺灣唯一一家三大低軌衛星客戶訂單都處於量產直接供貨，在低軌衛星的技術含金量高，今年在低軌衛星訂單大舉貢獻下，法人預估，昇達科全年營收將挑戰25億元，毛利率將攀升至42～45%，EPS更有實力超過7元。

昇達科累計前2月合併營收2.6億元，年增率15%，在農曆年工作天數減少下，成長率低於市場預期，預計本月在工作天數恢復下，3月營收拼回去年第四季水準，有逼近2億元大關挑戰新高。

昇達科預計將本周三舉辦法人說明會，屆時預計將會對整體營運做出更詳盡說明。