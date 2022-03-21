自俄國入侵烏克蘭以來，歐盟已經為化石燃料的進口，對俄羅斯支付了超過160億美元。這些化石燃料包括了石油、天然氣、煤炭。

該數據為能源和潔淨空氣研究中心(CREA)所收集和公佈，該中心目前追蹤歐盟的資金有多少仍在流向俄羅斯。CREA調查了從俄羅斯港口離開並前往歐盟港口的船隻貨運量，並結合了已報告的進口量數據。

商業週刊引述CREA首席分析師Lauri Myllvirta的意見指出，天然氣仍是大宗，其次是石油，最後是煤炭。戰爭爆發後，石油和煤炭的運輸量都有所下降，但天然氣實際上卻有增加。

自從俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟仍然繼續依賴對俄羅斯燃料的進口，以維持其經濟和家庭取暖所需，此一直遭到嚴重批評。

根據歐盟執委會的數據，2019年歐盟在天然氣的進口，有41.1%依賴俄羅斯，固態燃料進口有46.7%依賴俄國，原油進口則有26.9%。

根據國際能源署的資料，當去年俄烏邊境首次出現緊張局勢之際，歐盟從俄國1550億立方公尺的天然氣，幾乎占其天然氣進口總量的半數。

歐盟最近公布一項計畫，希望減少對俄羅斯化石燃料的依賴，同時要加強自己的綠色轉型。歐盟的提案並沒有說明如何減少對俄羅斯燃料的依賴，但預計5月會有更詳細的提案說明。

CREA的數據也意指著，歐洲的資金仍然在資助俄羅斯的軍隊，資助俄國對烏克蘭的破壞。