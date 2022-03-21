女星大S(徐熙媛)宣布閃電再婚，與24年前的舊愛「酷龍」具俊曄已在韓國登記結婚，消息震驚各界，婚訊公布後，男方隨即得以配偶身分飛來台灣，昨天滿10天隔離期，具俊曄開心出關並飛奔到新婚妻子家，繼續為期7天的自主健康管理，不只大S開心，小S也拍模仿片歡迎姊夫到來，具俊曄出關的消息傳遍整個華語新聞圈，甚至登上微博熱搜，沒想到有網友到S媽的臉書，質問徐家是否買榜，S媽也親自回應，引發熱議。

具俊曄追愛來台，終於熬過10天的防疫旅館隔離，昨天出關難掩笑容，立刻奔赴新婚妻子大S家中，兩人終於得以見面，而韓媒瘋傳具俊曄下周將偕老婆大S共同召開記者會，說明兩人重逢及為何決定結婚等理由，但此事被大S經紀人否認，表示目前沒有這個規劃，不知消息從何而來。

大S與具俊曄破鏡重圓甚至直接結為連理，不但台、韓民眾關注，大陸網友也很注意此事後續發展，昨天具俊曄解隔離後立即去找老婆，加上小S的熱情歡迎行為，整家子的一舉一動都引發熱議，甚至一天內有多個相關話題登上熱搜，大陸網友看了起疑，竟將目標轉往S媽身上，到她臉書詢問：「可否澄清你們徐家沒有買熱搜？」。

面對大陸網友的質疑，S媽也親自回應，先是滿頭疑惑反問：「不知道什麼是熱搜」，顯然對於微博平台的運作不太熟悉，有網友跟她解釋，就是指微博的熱門搜尋，進一步表示：「不知道是什麼人故意弄得，評論總是在攻擊你們，還汙衊你們買熱搜上榜單，看得粉絲很生氣」，S媽搞懂後，語氣無奈回應：「算了，少知道一點輕鬆一點」，態度顯得相當淡然。

有網友到S媽臉書留言問「買熱搜榜」，S媽高EQ回應。（圖/S媽臉書）

此外，小S跳酷龍代表作的舞蹈來迎接姊夫出關，此事也登上熱搜，沒想到本應是好事卻也遭到陸網友酸嗆，說她這舉動讓前姊夫汪小菲顯得難看又心酸，也有人質疑他們「買熱搜」，整個留言意見的言論，跟台灣方面的走向很不一樣。