美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）偵察機巡邏南海的資料畫面

美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）周日在巡邏南海的偵察機上受訪時說，中國已徹底將南海至少3座島嶼軍事化，以反艦和防空飛彈系統、雷射與干擾設備，還有戰機加以武裝，威脅到所有在附近活動的國家。

據美聯社21日報導，阿基里諾說，美濟礁，渚碧礁和永暑礁上的導彈庫、機庫，雷達系統和其他軍事設施似乎已建成，但至於中方是不是要在其他地區續建軍事設施，則仍有待觀察。

此外，阿基里諾說，那些島嶼的功能在於讓解放軍超越大陸沿岸，擴大攻擊力。他們可以從島上飛戰機、轟炸機，並操作一切攻擊性飛彈系統。他強調，任何飛越南海爭議水域的軍機或民航機，都可能輕易飛進這些飛彈系統的射程內。

⚫ حلَّق الأدميرال جون كويلينو حول جزر سبراتلي المتنازع عليها على متن طائرة بوينج P-8A Poseidon المضادة للغواصات ، على الرغم من التحذيرات المستمرة من الصينيين بشأن انتهاك مجالهم الجوي.



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他說，這些敵對行動和北京所說，不會把南海這些人造島變成軍事基地的承諾背道而馳。他指出，近20年來，已目睹中國自二戰以來最大的成長。中方增進了一切戰力，而相關軍事化正破壞區域穩定。

中方在多年增加軍費支出後，如今國防預算僅次於美國，位居世界第二。而解放軍也迅速現代化，除了殲-20隱形戰機，高超音速飛彈外，已有兩艘航母，而第3艘則正在建。

就在美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機飛近南沙群島時，中方不斷敬告，說它非法進入中國領空，並要它立刻離開，以避免誤判。

然而，這架「海神」並未理會中方多次警告，繼續執行偵察任務，「我是享有主權豁免的美國海軍飛機，在任何沿海國領空以外進行合法軍事活動，」駕駛並回應道，「行使這些權利受到國際法的保障。」

而領導P-8A機組員的美國海軍指揮官馬丁內斯（Joel Martinez）說，中方戰機曾在南海危險地飛近美國軍機，後來美方冷靜地提醒他們，要遵守航空安全規定。

當這架P-8A低飛到距離4,500米的中方佔領人造島時，機上監視器出現了看似多層樓建築、倉庫、機庫，海港和跑道等設施，而阿基里諾說，一些白色圓形的結構物是雷達。至於靠近永暑礁的地方，則明顯可看到停泊了超過40艘船。