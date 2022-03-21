農業專家「Lin bay 好 油」昨（20）日在臉書爆料，有疑似洗產地後的洋蔥進口到台灣來，農委會回應「需要時間求證，這需要證據，不能隨意誣賴人家」；他今日再發文，除了點出越南洋蔥真正的長相外，更引用屏東縣長潘孟安過去擔任立委時質詢的內容，指出越南洋蔥產季是每年5至8月，「二月可以裝好一大堆洋蔥，三月運來台灣，這你信？」

「Lin bay 好 油」昨日在臉書表示接獲爆料，有民眾質疑近日大量進口來台越南洋蔥其實是大陸洋蔥，並說「我也沒辦法確認是不是洗產地，而我也不是主管機關有調查能力」；事後農委會回應表示，大陸遭管制進口的830項農產品中就有洋蔥，認為「是否真的涉及洗產地還得花時間查證，不能這樣太早下結論、誣賴別人」。

對此，「Lin bay 好 油」今日於臉書發文舉出實證，指出越南洋蔥與台灣洋蔥一樣多以中小球為主，外皮都屬於不黃的種類，但近日來台販售的「越南洋蔥」卻長得又黃又漂亮，並引用潘孟安過去擔任立委時質詢的內容，指出越南的產季是每年5至8月，狂酸「二月可以裝好一大堆洋蔥，三月運來台灣，這你信？」

「Lin bay 好 油」表示，接獲爆料時對方還傳海陸（國軍）在田裡，幫忙洋蔥農事的工作的照片給他，說「你忍心辜負阿兵哥的努力嗎？」；「Lin bay 好 油」批，屏東是總統蔡英文與農委會主委陳吉仲的故鄉，但這兩人都不願守護守護屏東洋蔥，反而要他幫忙發聲，「我覺得真是諷刺」。

「Lin bay 好 油」表示，今年屏東洋蔥的收成狀況不好，先前雖然有立委出來喊災損，但近日聽聞農民求助時，卻被告知「這樣會打到農委會放水讓大量中國洋蔥洗產地進來」。「Lin bay 好 油」忍不住說：「就是這種綠能的概念讓我昨天貼評論」。

「Lin bay 好 油」指出，以往國民黨執政時因為怕被民進黨攻擊，當越南洋蔥大量來台時就會直接扣檢產品，並主動請駐外單位幫忙探查，「結果現在怎麼樣，大家都看到了，說沒有證據不能冤枉人家啦，那你們有像以前去調查真偽嗎？」