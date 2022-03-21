中國駐美國大使秦剛於美國時間20日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（FACE THE NATION）節目的直播採訪，主持人對俄烏衝突裡的中俄互動進行犀利提問。秦剛在節目中表示，中俄互信使得中國能在推動和談的國際努力中發揮獨特作用。

據中國駐美國大使館網站發布的採訪實錄，面對主持人不停追問中國在俄烏衝突中對莫斯科的態度與關係，秦剛回應稱，中俄互信關係是歷經多年在廣泛基礎上建立起來的。中俄有長達4000多公里的邊界，雙方有廣泛共同利益。同俄羅斯的互信關係使得中國能在推動和談的國際努力中發揮獨特作用。

秦剛還說，中俄互信關係不是負資產，而是「正資產」，有利於和平解決危機的國際努力。中國同俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能同危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

當主持人問及中國為何不願譴責俄羅斯的軍事行動時，秦剛表示，僅靠譴責是行不通的，「如果俄羅斯會因譴責而退縮，我會感到驚訝。當務之急是（勸和促談）……」，他表示，中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。一味譴責無濟於事，解決問題需要的是智慧、勇氣和有效外交。

被問及中國會否向俄國提供金融支持、是否改變雙邊關係時，秦剛重申，中俄保持正常的貿易、經濟、金融、能源合作；兩個主權國家基於包括世貿規則在內的國際法開展正常往來。秦剛還反駁稱，有關中方向俄方提供軍事援助的說法是虛假訊息，中方對此反對。

訪談最後，主持人詢問聯合國人權事務高級專員能否自由訪問新疆。秦剛首先反對「100萬維吾爾人被秘密關押在大型集中營」的指控，表示中國不存在所謂的侵犯人權行為。並稱中方正與人權高專保持密切溝通，並已達成共識。