龍華科大遊戲開發實戰專班透過相關專業課程養成，協助青年掌握未來市場產業技能需求。(龍華科大提供)

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系結合勞動部產業新尖兵計畫，開辦「遊戲開發實戰專班」，讓青年實際體驗遊戲企劃工作流程。28天課程涵蓋市場概況、就業輔導與人才媒合，讓學子體驗遊戲開發市場潛在優勢。

「遊戲開發實戰專班」由遊戲系老師劉靜莉與陳鎂鋆共同規畫，劉靜莉表示，在專業訓練部分，以企劃遊戲核心玩法為主軸，學習各種美術風格、Unity場景編輯與人物基礎動作編輯等，讓學員可以實踐出企劃的核心玩法，實踐遊戲的主要樂趣與整體氛圍，製作出遊戲原型。如此一氣呵成且有系統的授課安排，使得參加訓練學員不管在先前是否有遊戲企劃相關學習經驗，皆能在結訓時繳出相當不錯作品，成果豐碩。

結訓成果發表暨頒獎典禮公布包括最佳整體企劃、企劃提案、美術設計、3D應用獎與最佳技術整合獎等，及綜合性評量遊戲大賞金獎與銀獎。龍華科大遊戲系主任盧大為表示，遊戲系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫專業人才為教學目標，鑒於遊戲產業持續增長，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，龍華遊戲系是台灣少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系，本次承接勞動部產業新尖兵計畫，開辦「遊戲開發實戰專班」，期望以專業師資，協助學員養成職場競爭力。