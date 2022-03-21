台股加權指數21日開高在17,503.95點，權王台積電（2330）開在583元，聯電（2303）股價也往上墊高，鋼鐵人中鋼（2002）、中鴻（2014）受惠盤價調漲，早盤股價雙雙走揚，帶動鋼鐵股齊步上攻，在傳產股中，表現相對整齊，台股早盤漲幅擴大，上漲逾百點。

美國總統拜登、中國國家總理習近平針對俄烏戰爭的電話會談順利落幕，整體而言並無令人意外之處，再加上油價漲幅趨緩，使投資人鬆了口氣，美國四大指數18日全面跳漲。

道瓊工業平均指數3月18日終場上漲0.8％（274.14點）、收34,754.93點，創2月16日以來收盤新高；周K線上漲5.05％。

那斯達克指數勁揚2.05％（279.06點）、收13,893.84點；周K線上漲8.18％。

費城半導體指數勁揚2.01%(67.75點)、收3,432.30點；周K線上漲9.16%。

統一投顧指出，烏俄持續進行談判，戰事干擾雖淡化，但不確定性仍高。聯準會宣布升息一碼，今年預計升息7次，且最快5月啟動縮表，鷹派言論符合市場預期，全球股市跌深後出現強勁反彈。

上周台股同步反彈站上年線，化解長線翻空疑慮，但短線仍面臨上檔月均線反壓及跳空缺口，建議謹慎選股，短打操作，選股以航運、記憶體、Server概念、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。