七六人在去年季後賽期間慘遭淘汰出局之後，恩比德公開指責班西蒙斯明明擁有空檔灌籃機會卻不出手，引發後續班西蒙斯跟七六人撕破臉結局，沒想到如今恩比德完全不認帳，強調當時他根本沒有指責過班西蒙斯，一切都是媒體推波助瀾。

「我不這麼認為，一切都是媒體在故意鬧事，」恩比德表示，「如果你們再去聽我說的話，會發現只是他們問我問題，然後我重複說了比賽過程，我有話直說，不會因為某人感受而憋著，我連空檔灌籃都沒說，甚至我都沒提過班西蒙斯。」

恩比德強調，媒體只有針對班西蒙斯大作文章，他自己卻從未這樣想過，也很難理解，「我從來沒有指責任何人的意思，只是重複說出我們當時輸球的過程與原因，我也提到了自己當時的表現，媒體卻只挑了班西蒙斯的部分大作文章。」

「我是真的無法理解為何班西蒙斯逐漸疏遠我們的原因，到現在也沒辦法理解，」恩比德繼續裝傻表示，「當然我們沒能奪冠，但在例行賽也很成功啊，我始終相信我們有機會奪冠，所以我真的不明白到底發生了什麼事，造成他那麼想離開。」